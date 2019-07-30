Чинелли перешёл из «Феррари» в «Альфа Ромео», где возглавил отдел аэродинамики

В руководстве «Альфа Ромео» рассказали о перестановках в структуре команды. Новым главой отдела аэродинамики стал Алессандро Чинелли, который последние 17 лет работал в «Феррари», также занимаясь разработками в сфере аэродинамики. Чинелли приступит к обязанностям с 19 августа, сообщает пресс-служба «Альфа Ромео».

Непосредственным руководителем Чинелли будет Жан Моншо, который недавно был назначен на пост технического директора «Альфа Ромео».

«Я рад приветствовать Алессандро в „Альфа Ромео“. Он присоединился к сильной команде специалистов в области аэродинамики, и мы стремимся увидеть продолжение хорошей работы, которая пока нам удаётся. Недавние назначения показывают, как мы укрепляем нашу структуру. Это не революционный путь, а эволюционный. Именно он способствовал нашему прогрессу в последние годы», — сказал руководитель команды Фредерик Вассёр.