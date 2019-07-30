Двигатель «Рено» достиг мощности в 1000 лошадиных сил
Мотористы из «Рено» сумели повысить мощность мотора. В некоторые моменты силовая установка «Рено» достигает отметки в 1000 лошадиных сил, сообщает Auto Motor und Sport.
«В ходе квалификации мы иногда достигаем пиковых показателей. Мы не в состоянии постоянно показывать такую мощность. Всё это зависит от множества факторов. К примеру, от пройденной дистанции и температуры», — сказал глава отдела разработки двигателей «Рено» Реми Таффен.
Ранее неназванный инженер «Мерседеса» опроверг информацию о том, что хотя бы один из мотористов достиг отметки в 1000 л.с., подчеркнув, что это не удалось сделать не только его команде, но и конкурентам из «Феррари». В прессе неоднократно муссировались слухи, что «Скудерия» пробила барьер в 1000 л.с.
Инженер: ни один моторист Формулы-1 не пробил барьер в 1000 лошадиных сил
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