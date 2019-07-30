Квят примет участие в пресс-конференции Гран-при Венгрии
2-4 августа на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште пройдёт 12-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. В канун старта Гран-при по традиции будет проведена пресс-конференция с участием пилотов.
1 августа на вопросы журналистов ответят пилот «Торо Россо» Даниил Квят, гонщики «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, а также пилот «Уильямса» Роберт Кубица и Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт», сообщает пресс-служба ФИА.
Уже 2 августа, в пятницу, на пресс-конференцию будут приглашены представители команд: Маттиа Бинотто из «Феррари», руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс, а также представители «Макларена» и «Альфа Ромео» — Андреас Зайдль и Беат Цендер соответственно.
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