Квят примет участие в пресс-конференции Гран-при Венгрии

2-4 августа на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште пройдёт 12-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. В канун старта Гран-при по традиции будет проведена пресс-конференция с участием пилотов.

1 августа на вопросы журналистов ответят пилот «Торо Россо» Даниил Квят, гонщики «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, а также пилот «Уильямса» Роберт Кубица и Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт», сообщает пресс-служба ФИА.

Уже 2 августа, в пятницу, на пресс-конференцию будут приглашены представители команд: Маттиа Бинотто из «Феррари», руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс, а также представители «Макларена» и «Альфа Ромео» — Андреас Зайдль и Беат Цендер соответственно.