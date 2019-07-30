Хорнер не сомневается, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что пилот Макс Ферстаппен продолжит выступать за австрийскую команду и в следующем сезоне.

«Я совершенно расслаблен по вопросу будущего Макса в команде. Думаю, он получает удовольствие в „Ред Булл“. Он видит наш прогресс, и мне кажется, что нет каких-либо рисков. Мы просто продолжаем фокусироваться на нашем прогрессе. Половина чемпионата позади, у нас в активе две победы и ещё несколько подиумов.

Что касается выступления Макса в Германии, у него отличное природное чутьё, он хорошо контролирует машину. Думаю, он получал удовольствие от гонки в таких условиях. Он всегда был хорош в дождливую погоду. У Ферстаппена отличная уверенность в машине, он умело работал с шинами, и всё это очень впечатляло", — приводит слова Хорнера Crash.