Попов ответил тем, кто считает успех Квята на Гран-при Германии случайностью

Российский комментатор Алексей Попов поделился мыслями об успехе пилота «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Германии, отметив, что завоевание третьего места нельзя списывать на простое везение.

«Сразу к тем, кто естественно по нашей традиции критикует своих изо всех сил. Я уже читал, что мол Квяту просто повезло и так далее, что Албон всю гонку был впереди. Во-первых, Албон был впереди, потому что в какой-то момент в отношении него было принято правильное тактическое решение, как потом оно было принято в пользу Дани. Так что здесь баш на баш. Во-вторых, я вам скажу, что в NASCAR первые 400 миль из 500 просто езда. Да, конечно, соперники борются, можно себе всё запороть, но выиграть нельзя.

То же самое сказал Феттель, который подчеркнул, что болтался вне зоны очков и не мог понять, что происходит на «медиуме». Хочу сказать, что именно концовка была важна. Именно в ней Квят совершил правильный ход. Он сам сказал, что 50 на 50. Было обсуждение с инженерами, и требовалась смелость, чтобы заехать на пит-стоп, когда все остальные готовились к рестарту", — сказал Попов в подкасте на своём официальном канале в YouTube.