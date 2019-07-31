Тодт: смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером, он продолжает бороться

Президент ФИА Жан Тодт заявил, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер смотрит гонки Формулы-1. Немец после падения на горнолыжном курорте в 2013 году находится в тяжёлом состоянии. Тодту одному из немногих позволено навещать бывшего гонщика.

«Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль находится в хороших руках, за ним отлично следят дома. Он не сдаётся и продолжает бороться.

Его семья тоже борется. Наша дружба сейчас уже не такая, так как у нас нет возможности общаться, как раньше. Но он борется», — цитирует Тодта GPBlog.