Марко: Гасли слишком слаб в борьбе и обгонах

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота команды Пьера Гасли. В течение всего сезона ходят слухи о возможной замене Гасли, который выступает неудачно. Во время Гран-при Германии Пьер был вынужден сойти с дистанции, попав в аварию.

«Во время квалификации в Германии он показал отличную реакцию на аварию. Его скорость во время гонки была неплохой. Но Гасли слишком слаб в борьбе и обгонах. Его авария с Албоном была совершенно необязательной.

Квят — одарённый пилот, а Албон вновь показал свои бойцовские качества. Это хорошая перспектива на будущее», — приводит слова Марко GrandPX.News.

В качестве возможной замены Гасли ранее назывался российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, но руководство «Ред Булл» уже заявило, что не будет менять состав пилотов.