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Марко: Гасли слишком слаб в борьбе и обгонах

Марко: Гасли слишком слаб в борьбе и обгонах
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота команды Пьера Гасли. В течение всего сезона ходят слухи о возможной замене Гасли, который выступает неудачно. Во время Гран-при Германии Пьер был вынужден сойти с дистанции, попав в аварию.

«Во время квалификации в Германии он показал отличную реакцию на аварию. Его скорость во время гонки была неплохой. Но Гасли слишком слаб в борьбе и обгонах. Его авария с Албоном была совершенно необязательной.

Квят — одарённый пилот, а Албон вновь показал свои бойцовские качества. Это хорошая перспектива на будущее», — приводит слова Марко GrandPX.News.

В качестве возможной замены Гасли ранее назывался российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, но руководство «Ред Булл» уже заявило, что не будет менять состав пилотов.

Марко заявил, что не будет убирать Гасли из «Ред Булл» до конца сезона
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