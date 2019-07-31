Вольф считает, что Боттас должен был сократить отставание от Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что гонщик команды Валттери Боттас упустил шанс сократить отставание в зачёте пилотов от лидера и напарника Льюиса Хэмилтона. Боттас занимал третью позицию за семь кругов до финиша в Гран-при Германии, но затем врезался. Ранее Хэмилтону пришлось совершить незапланированный пит-стоп, занявший более минуты. В итоге британец занял девятое место после штрафа конкурентов, но Боттас и вовсе не набрал ни одного очка. Теперь он отстаёт от Хэмилтона на 41 очко.
«В чемпионской битве Боттас мог набрать хорошее количество очков, чтобы приблизиться к Льюису. Он мог набрать 12, 15 или 18 очков. На мой взгляд, 18 баллов. Он мог заметно приблизиться к Хэмилтону, но этого не произошло.
Впрочем, мы находимся в середине сезона, впереди ещё будет много борьбы за очки. У него будет шанс вернуться.
В Формуле-1 чувствуешь боль в такие дни, понимая, что ты навредил самому себе. Но нужно возвращаться, только так можно стать чемпионом», — цитирует Вольфа GPBlog.
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