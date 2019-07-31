Феттель: в Венгрии нет длинных прямых, где можно перевести дух после поворотов

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что трасса в Венгрии очень требовательна к физической силе пилотов и возможностям машины, поскольку обилие поворотов не даёт времени на передышку.
«Хунгароринг» — очень сложная техничная трасса, особенно для современной Формулы-1, потому что здесь нет длинных прямых, где можно перевести дух после обилия поворотов. Поворот переходит сразу в следующий, поэтому нужно постоянно работать рулём и педалью газа. Тут, как правило, летом очень жарко, поэтому в кокпите бывает невыносимо душно.
Кроме того, если тут сухо, трасса становится очень пыльной, особенно в пятницу, и это приводит к частым ошибкам на торможении и вылетам. Ошибки тут сразу наказываются потерей времени на круге, а другие пилоты только этого и ждут.
Ключевые повороты – первый и 14-й. Первый поворот очень важен, в него надо заходить по идеальной траектории, чтобы разгон был максимально эффективным, но это немного рискованно, так как прямая старт-финиш слишком короткая. Также есть возможность, затормозив позже, вылететь с трассы. Это особенно характерно для 14-го поворота. Эта трасса не даёт никаких гарантий на успех», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба «Феррари».
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