Леклер: гонка в Венгрии – настоящее безумие

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что трасса Формулы-1 в Будапеште по своим характеристикам очень напоминает картинговый трек, а гонки представляют собой испытание для пилота.

«Хунгароринг» определённо одна из самых сложных трасс в сезоне, и есть некоторые аспекты, которые делают её схожей с треком для картинга. Повороты следуют друг за другом в быстрой последовательности, и у пилота даже не будет много времени, чтобы подумать о смене настроек двигателя или баланса тормозов. Всё должно быть на автомате. Здесь просто нет возможности отдышаться, гонки тут настоящее безумие, испытание на выносливость.

Но мне лично это нравится, потому что здесь никогда не бывает легко совершить обгон и добиться победы. Особенно сложно собрать идеальный квалификационный круг, потому что вы должны атаковать максимально сильно, не забывая следить за своими шинами, чтобы они продержались на пике производительности в финальном секторе», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».