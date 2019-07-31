Окон — о своём будущем: очевидно, что в августе мой телефон будет разрываться

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон заявил, что рассчитывает решить вопросы со своим будущим во время летнего перерыва в Формуле-1. Ранее сообщалось, что на Окона претендуют несколько команд. В то же время не исключается, что он заменит в «Мерседесе» Валттери Боттаса, у которого в конце сезона истекает контракт.

«Посмотрим, что будет со мной. Я хочу получить ответы после гонки в Венгрии.

Во время летней паузы будет много всего интересного. Очевидно, что мой телефон будет разрываться.

Но до тех, пока обо мне говорят, я рад. Это хорошо.

Я надеюсь, что мне дадут конкурентоспособный болид. Моей мечтой всегда был выигрыш титулов и гонок. Я хочу вернуться, как можно скорее», — приводит слова Окона Canal Plus.