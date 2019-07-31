Источник: шансы Ферстаппена и Феттеля на обмен командами — больше 50%

Несмотря на две победы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в трёх последних гонках, инсайдеры в паддоке по-прежнему не исключают, что уже в 2020 году голландец станет гонщиком «Феррари». Если стороны договорятся, то в «Ред Булл» вернётся четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, который так и не взял титул с «Феррари». По данным RaceFans, вероятность обмена пилотами между «Ред Булл» и «Феррари» составляет больше 50%, переговоры на сей счёт велись и в дни Гран-при Германии.



Считается, что в переходе Ферстаппена в «Скудерию» заинтересованы его отец Йос и менеджер пилота Раймонд Вермёлен. Если Ферстаппен-младший добьётся успеха с «Феррари», то тем самым повторит путь бывшего напарника Йоса — Михаэля Шумахера.



Что касается имени второго гонщика «Ред Булл» в сезоне-2020, то, по данным RaceFans, шансы заменить Пьера Гасли имеют как Даниил Квят, так и Александер Албон, однако более вероятен вариант с россиянином. Что касается Гасли, то он может как вернуться в «Торо Россо», так и вовсе покинуть программу «быков». Это могло бы открыть дорогу к возвращению в Формулу-1 Себастьену Буэми, продолжающему сотрудничать с «Ред Булл».

Тост: Квят готов вернуться в «Ред Булл»