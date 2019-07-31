«Мерседес» назвал идеальную тактику на ГП Германии. Её никто не использовал

Инжиниринговый директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал неудачные тактические решения команды во время Гран-при Германии, но подчеркнул, что в сложных погодных условиях никто из соперников не отработал гонку идеально.



«Довольно многое пошло не так. В таких гонках ты должен гадать, что произойдёт дальше: станет ли мокрее, выедет ли сейфти-кар… На практике иногда мы принимали неверное решение, несмотря на имеющиеся данные, а иногда просто обстоятельства складывались против нас. Если посмотреть на стратегию, то ни у кого в пелотоне тактика не была идеальной. Идеалом было бы стартовать сразу на промежуточных шинах, потом при сейфти-каре надеть ещё один комплект промежуточных и затем сделать то, что сделал Стролл — надеть „софт“, когда сейфти-кар ещё на трассе. Никто в пелотоне не провёл гонку по такой тактике, что показывает, насколько сложно всем было. Но, конечно, мы будем изучать наши решения.



В момент, когда Льюис первый раз переходил на слики, мы обсуждали использование „медиума“. Исходя из прогноза погоды на тот момент, это были единственные шины, на которых можно было бы доехать до финиша. Но Льюис сказал, что эти шины слишком жёсткие — поэтому мы поставили ему „софт“. Теперь мы знаем, что нужно было обсуждать переход на новые промежуточные шины. Но в тот момент мы обсуждали только „медиум“ и «софт», — заявил Шовлин в видеоинтервью пресс-службе „Мерседеса“.