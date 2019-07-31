Штайнер: болид «Хааса» — самая странная машина, с которой я когда-либо работал

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер критически отозвался о болиде команды после того, как очередные обновления не привели к улучшению результатов. Болид «Хааса» Штайнер назвал «самой странной машиной, с которой он когда-либо работал».

«Мы пока ещё не получили результаты сравнения настроек. Если бы мы уже это сделали, были бы очень хорошей командой. Но на это требуется время.

Но мы сделали то, что хотели. Мы проводили различные сравнения, теперь нужно проанализировать данные. Если бы мы всё понимали, мы бы знали, что делать дальше. Но пока нам по-прежнему нужно понять, где мы находимся. Это самый странный болид из всех, с которыми я когда-либо работал.

В квалификации можно показать пятый-шестой результат, но затем в гонке скорость начинает падать. Как это возможно?! Не помню, чтобы когда-то сталкивался с таким», — цитирует Штайнера Crash.