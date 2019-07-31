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Видео: провальный пит-стоп «Мерседеса» глазами Хэмилтона

Видео: провальный пит-стоп «Мерседеса» глазами Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

28 июля на автодроме «Хоккенхаймринг» состоялась гонка Гран-при Германии Формулы-1. Она стала первой дождевой в сезоне. В сложных погодных условиях проблемы возникли практически у всех топ-пилотов, не исключением стал и действующий чемпион мира, лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

В ходе одного из эпизодов британец задел отбойник и сломал антикрыло. В результате британец сразу же принял решение ехать на пит-стоп. В команде не были готовы к такому сценарию и слишком долго искали новое антикрыло. Также достаточно много времени было потрачено и на замену резины. В результате Хэмилтон потерял на пит-стопе около минуты.

Видео эпизода глазами британца опубликовали на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

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