Хорнер: теперь наша машина позволяет бороться в квалификации
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команде удалось значительно прибавить в квалификационных результатах.
«Мы выиграли две гонки и завоевали несколько подиумов, ещё несколько упустили. У нас теперь есть машина, которая способна бороться за первые места в квалификации. Все в Милтон-Кейнсе, Эдриан Ньюи и его команда, проделывают колоссальную работу по доводке болида.
Надеюсь, мы сможем доказать это хорошим результатом в Будапеште и продолжим прогрессировать дальше во второй части сезона», — приводит слова Хорнера Reuters.
Несмотря на две победы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в трёх последних гонках, инсайдеры в паддоке по-прежнему не исключают, что уже в 2020 году голландец станет гонщиком «Феррари».
Источник: шансы Ферстаппена и Феттеля на обмен командами — больше 50%
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