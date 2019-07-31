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Хорнер: теперь наша машина позволяет бороться в квалификации

Хорнер: теперь наша машина позволяет бороться в квалификации
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команде удалось значительно прибавить в квалификационных результатах.

«Мы выиграли две гонки и завоевали несколько подиумов, ещё несколько упустили. У нас теперь есть машина, которая способна бороться за первые места в квалификации. Все в Милтон-Кейнсе, Эдриан Ньюи и его команда, проделывают колоссальную работу по доводке болида.

Надеюсь, мы сможем доказать это хорошим результатом в Будапеште и продолжим прогрессировать дальше во второй части сезона», — приводит слова Хорнера Reuters.

Несмотря на две победы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в трёх последних гонках, инсайдеры в паддоке по-прежнему не исключают, что уже в 2020 году голландец станет гонщиком «Феррари».

Источник: шансы Ферстаппена и Феттеля на обмен командами — больше 50%
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