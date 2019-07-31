«Хаас» на Гран-при Венгрии будет использовать две конфигурации шасси

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился планами команды на Гран-при Венгрии. По словам функционера, на «Хунгароринге» пилоты «Хааса» снова будут использовать разное шасси.

«Сравнив три конфигурации шасси на этапе в Германии, мы всё ещё не смогли прийти к заключению, почему у нас пропадает темп в гонке, хотя в квалификации мы достаточно хороши. Так что мы приняли решение повторить опыт использования разных шасси и в Будапеште. Грожан снова попробует выступить на конфигурации, которая эксплуатировалась в Австралии, а Магнуссен поедет на шасси, используемом в Хоккенхайме.

После мы снова попробуем всё проанализировать и понять, что идёт не так. На старте сезона мы были очень конкурентоспособными, но после этапа в Австралии что-то пошло не так», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».