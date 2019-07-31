Дочь Квята назвали Пенелопой

После финиша Гран-при Германии пилот «Торо Россо» Даниил Квят сообщил, что в ночь на 28 июля его девушка Келли Пике родила дочь. Теперь же стало известно и имя новорождённой.

«Лучший подарок на Земле. Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа», — написала Келли Пике.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Пике в социальной сети «Инстаграм».

Рождение дочки Квят сумел отметить финишем на третьей позиции в гонке Гран-при Германии. Вместе с россиянином на подиум в Хоккенхайме поднялись Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.



Для Даниила Квята этот подиум стал третьим в карьере и первым в составе итальянской команды «Торо Россо». Напарник Квята Александер Албон финишировал в гонке на шестой позиции.