Риккардо не включил Шумахера в число величайших пилотов Формулы-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо назвал свою версию трёх лучших пилотов в истории Формулы-1. Австралиец включил в список легендарных Айртона Сенну и Марио Андретти, а также нашёл место в рейтинге для Марка Уэббера.

«Очевидно, что в первую очередь это Айртон Сенна. Он был совершенно разным на трассе, и вне её. На треке он был безжалостным убийцей, а вне его скромным, приятным гангстером. Второй — Марио Андретти. Он перепрыгивал из серии в серию, из Формулы-1 в американские гонки, не представляю, как бы это можно было сделать в наше время. Это было впечатляюще, при этом он оставался успешным.

Даниэль Риккардо? Хм, я бы назвал кого-то из современных пилотов. Наверное, Марк Уэббер. Я рос, глядя на него. Когда я смотрел на него, я понимал, что мои мечты могут воплотиться в жизнь. А когда я уже приблизился к выполнению задуманного, я ему мог позвонить и он всегда отвечал, давая мне совет", — рассказал Риккардо в интервью, размещённом на официальном канале Top Gear в YouTube.

Интересно, что Риккардо не включил в рейтинг лучших пилотов в истории самого титулованного гонщика — Михаэля Шумахера. Также в списке не нашлось места Льюису Хэмилтону, Хуану Мануэлю Фанхио, Ники Лауде, Алену Просту и другим многократным чемпионам мира.