Вассёр: Леклер лучше справляется с давлением, чем Феттель
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что был удивлён прогрессом 21-летнего Шарля Леклера. Под руководством Вассёра Леклер дебютировал в Формуле-1 в составе «Заубера».
«Я не ожидал, что Шарль так быстро освоится в «Феррари». Кажется, что сейчас всё складывается сложно для Феттеля. Оба пилота «Феррари» сейчас находятся под давлением со стороны «Мерседеса», но Леклер лучше справляется с этим.
Шарль отлично провёл первую половину сезона. Конечно, ему не удавалось показывать себя в каждой гонке, например, была авария в Германии. Но прошлый уик-энд неудачно сложился и для обоих пилотов «Мерседеса», последние повороты очень сложные, многие допускали ошибки», — цитирует Вассёра Canal+.
Леклер: буду стремиться и дальше вести агрессивную борьбу на трассе
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