Вольф: одно из сильнейших качеств «Мерседеса» — то, как мы переносим поражения

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что после провала в Гран-при Германии руководство команды провело совещание с пилотами Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.
«Воскресенье было для нас очень болезненным. Мы допускали ошибки, принимали неверные решения и уехали из Германии, набрав лишь два очка. Но мы любим Формулу-1 за вызовы, с которыми сталкиваемся. У нас есть возможность исправиться.
В воскресенье мы были едины в своей боли. В понедельник мы едины в стремлении превратить недостатки в сильные стороны.
Мы провели честную и открытую дискуссию, обсудили, что пошло не так, какие меры нужно предпринять, чтобы улучшить результаты. Думаю, одна из главных сильных сторон нашей команды — то, как мы переносим поражения», — цитирует Вольфа Daily Mail.
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