Вольф: одно из сильнейших качеств «Мерседеса» — то, как мы переносим поражения

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что после провала в Гран-при Германии руководство команды провело совещание с пилотами Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

«Воскресенье было для нас очень болезненным. Мы допускали ошибки, принимали неверные решения и уехали из Германии, набрав лишь два очка. Но мы любим Формулу-1 за вызовы, с которыми сталкиваемся. У нас есть возможность исправиться.

В воскресенье мы были едины в своей боли. В понедельник мы едины в стремлении превратить недостатки в сильные стороны.

Мы провели честную и открытую дискуссию, обсудили, что пошло не так, какие меры нужно предпринять, чтобы улучшить результаты. Думаю, одна из главных сильных сторон нашей команды — то, как мы переносим поражения», — цитирует Вольфа Daily Mail.