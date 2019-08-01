Авария грузовика «Рено» не повлияла на подготовку команды в Гран-при Венгрии

В «Рено» сообщили, что дорожно-транспортное происшествие, в которое попал грузовик команды на пути в Венгрию, не повлияла на подготовку к очередному этапу Формулы-1.
«Водитель грузовика «Рено», попавшего в аварию в Венгрии, продолжает восстанавливаться. Он уже вернулся домой.
Всё содержимое было доставлено на место назначения, ничего не повреждено. Подготовка команды к Гран-при Венгрии прошла по плану. Мы ждём очередной уик-энд», — говорится в официальном заявлении «Рено».
Утром в понедельник, 29 июля, один из командных грузовиков команды попал в ДТП по дороге на следующий этап чемпионата мира на «Хунгароринге». Грузовик вылетел в кювет уже на территории Венгрии неподалёку от Дьёра. Водитель грузовика получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
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