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Хорнер: «Мерседес» будет очень силён в Венгрии

Хорнер: «Мерседес» будет очень силён в Венгрии
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассчитывает, что «Мерседес» сможет хорошо себя проявить во время Гран-при Венгрии. По словам Хорнера, трасса в Венгрии с многочисленными поворотами соответствует сильным качествам «Мерседеса».

«Венгрия — то место, в которое мы отправляемся с наслаждением. Но «Мерседес» на трассах с медленными поворотами очень силён, я думаю, что они будут опасными конкурентами», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

По итогам Гран-при Германии победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. «Мерседес» в Германии потерпел фиаско, лидер Кубка конструкторов набрал лишь два очка. Эта победа стала второй для Ферстаппена в нынешнем сезоне. Все остальные гонки выиграли гонщики «Мерседеса».

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