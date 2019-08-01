Хорнер: «Мерседес» будет очень силён в Венгрии
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассчитывает, что «Мерседес» сможет хорошо себя проявить во время Гран-при Венгрии. По словам Хорнера, трасса в Венгрии с многочисленными поворотами соответствует сильным качествам «Мерседеса».
«Венгрия — то место, в которое мы отправляемся с наслаждением. Но «Мерседес» на трассах с медленными поворотами очень силён, я думаю, что они будут опасными конкурентами», — приводит слова Хорнера PlanetF1.
По итогам Гран-при Германии победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. «Мерседес» в Германии потерпел фиаско, лидер Кубка конструкторов набрал лишь два очка. Эта победа стала второй для Ферстаппена в нынешнем сезоне. Все остальные гонки выиграли гонщики «Мерседеса».
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