«Альфа Ромео» опротестовала решение ФИА о штрафе Райкконена и Джовинацци

Пресс-служба «Альфа Ромео» сообщила, что команда подала апелляцию на решение о штрафе пилотов Кими Райкконена и Антонио Джовинацци, принятое во время Гран-при Германии.
Решение стюардов оштрафовать пилотов за несоответствие регламенту работы сцепления на старте гонки выбило обоих гонщиков «Альфа Ромео» из очковой зоны.
Сцепление на болидах Райкконена и Джовинацци работало с небольшим запозданием, не вписывающимся в предписанные регламентом рамки (спустя 200 и 300 миллисекунд после момента, как Райкконен и Джовинацци отпускали кнопку сцепления на руле, при максимально допустимом запоздании в 70 миллисекунд). В теории такое запаздывание могло являться своеобразной формой запрещённого трэкшен-контроля. Представители команды объяснили, что нештатная работа сцепления была вызвана исключительно необычными погодными условиями: у гонщиков не было шансов потренировать старты в дождевых условиях, а у инженеров — уточнить настройки. Однако стюарды постановили, что погодные условия не являются оправданием для несоответствия регламенту.
С учётом штрафа Райкконен и Джовинацци потеряли седьмое и восьмое места в итоговой классификации и откатились на 12-ю и 13-ю позиции. Таким образом, по два места отыграли гонщики «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, а Льюис Хэмилтон и Роберт Кубица вошли в очковую зону. Для Кубицы и его команды «Уильямс» один балл за 10-е место стал первым в сезоне.
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