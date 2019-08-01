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Перес: завершаем работу над новым соглашением с «Рейсинг Пойнт»

Перес: завершаем работу над новым соглашением с «Рейсинг Пойнт»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что он близок к окончанию переговоров с командой о продлении контракта на следующий сезон. По словам мексиканца, он хочет остаться в «Рейсинг Пойнт», за эту команду Перес выступает с 2014 года, но тогда она называлась «Форс Индия».

«Я думаю, что всё устаканивается. Мой приоритет — продолжать выступление за команду. Пока контракт не подписан, но мы завершаем работу над ним. Впрочем, в Формуле-1 нельзя быть уверенным, пока всё не решилось. Я же вижу большие перспективы на будущее, смотрю в него с оптимизмом.

Думаю, что перспективы и амбиции у команды очень хорошие. Было бы здорово подписать долгосрочное соглашение, я вижу, что команда движется вперёд», — цитирует Переса Motorsport Week.

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