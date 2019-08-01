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Попавший в аварию грузовик «Рено» перевозил двигатели

Попавший в аварию грузовик «Рено» перевозил двигатели
Авто / Формула-1 0

Стало известно содержимое грузовика «Рено», вылетевшего в кювет во время переезда с Гран-при Германии на Гран-при Венгрии Формулы-1. По информации Auto Motor und Sport, внутри грузовика, попавшего в ДТП вскоре после пересечения венгерской границы, находились силовые установки для болидов Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга. К счастью для команды и гонщиков, двигатели не получили повреждений во время аварии.

Ранее в самой команде заявили, что содержимое грузовика не получило повреждений — соответственно, приготовления «Рено» к гонке на «Хунгароринге» никак не затронуты.

Также в «Рено» отметили, что водитель грузовика продолжает успешно восстанавливаться от последствий аварии и уже находится у себя дома.

Командный грузовик «Рено» вылетел в кювет по дороге на Гран-при Венгрии
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