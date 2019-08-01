Квят — о своём будущем: лучше адресовать этот вопрос руководству «Ред Булл»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал предположения, что подиум на Гран-при Германии повысил его шансы на возвращение в «Ред Булл».



«Такие вещи решаются менеджментом «Ред Булл», так что лучше адресовать этот вопрос им. Сейчас я выступаю за «Торо Россо». Но не секрет, что в долгосрочной перспективе я хочу бороться за подиумы и победы. Но решения принимаются руководством «Ред Булл».



Было важно понять, в каких моментах ты можешь прибавить как гонщик и как личность. Когда я получил приглашение вернуться, то было важно вернуться подготовленным, быть лучше готовым психологически. Я доволен тем, как всё работает, доволен людьми, с которыми я работаю. Я чувствую себя сильнее как гонщик. Нам нужно продолжать в том же духе, — рассказал Квят во время пресс-конференции ФИА.



Также гонщик рассказал, чем занимался между двумя этапами Формулы-1.



»Первый подиум команды за 11 лет принёс фантастические ощущения. Я выл рад видеть, как все сотрудники команды настолько счастливы. Я насладился несколькими часами после гонки, это незабываемо. После гонки я сразу отправился в больницу вечером в воскресенье, переночевал с Келли и дочерью – спал не так много! Ну а затем я был дома до того момента, пока не отправился в Венгрию. Я тренировался и, конечно, навещал Келли и дочь. У меня были несколько счастливых дней, ну а теперь я здесь", — заявил Квят.

