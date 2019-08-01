Грожан считает, что в прошлом году у «Хааса» было больше поводов его уволить

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал предположения, что из-за серии столкновений со своим напарником Кевином Магнуссеном он рискует лишиться места в команде на сезон-2020.



«Думаю, в том году ситуация с контрактом была хуже. В том году было много причин, из-за которых я мог бы остаться дома на 2019-й. В этом году таких причин существенно меньше. В этом сезоне именно я настаивал на возвращении старой версии машины и показал, как важен в Формуле-1 опыт.



Мы любим друг друга, поэтому целуемся на трассе! В Сильверстоуне нам просто не повезло. Люди могут подумать, что у нас плохие отношения, но это не так. Думаю, если вы поставите микрофоны на футбольное поле, то тоже услышите, как партнёры недовольны друг другом. Из этого тоже можно сделать материал, что внутри команды всё плохо. Так что не стоит раздувать историю. У нас одинаковая машина, и мы оказываемся на трассе рядом чаще, чем, например, два «Мерседеса». Честно, наши отношения очень хорошие, мы общаемся.



Мы здесь для того, чтобы добиваться максимума для команды. Если нам нужно краткосрочное решение в виде командной тактики, то пусть будет так. Мы должны концентрироваться на том, чтобы заставить нашу машину работать, продолжаем анализировать работу машины», — заявил Грожан на пресс-конференции ФИА.