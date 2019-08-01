Штайнер: когда Магнуссен и Грожан будут рядом, «Хаас» должен принимать решения

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что во время Гран-при Венгрии команда планирует использовать комнатную стратегию. В «Хаасе» с помощью стратегии хотят избежать повторения инцидента, случившегося во время Гран-при Великобритании. Тогда столкнулись два пилота команды Кевин Магнуссен и Ромен Грожан, они оба в итоге сошли с дистанции. В Германии напарники вновь допустили контакт, но он не имел таких глобальных последствий.

«Планирую сесть сегодня с Магнуссеном и Грожаном, чтобы обсудить стратегию. Посмотрим, что из этого выйдет. Обсудим, как они видят ситуацию, что предлагают сделать.

Возможно, мы сами будем говорить им, что делать, решим, как они должны поступать, если оказались рядом. Если они оказываются рядом, на мой взгляд, нужно, чтобы решения принимали мы, а не они.

Думаю, мы должны быть более строгими. Это единственное решение проблемы, нужно говорить, что от них требуется», — цитирует Штайнера Crash.