Албон: в столкновении с Гасли виноваты мы оба

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал столкновение с гонщиком «Ред Булл» Пьером Гасли на этапе в Германии. Для Гасли после этого инцидента гонка была закончена, а Албон финишировал на шестой позиции.
«Изначально, когда я посмотрел видеоповтор инцидента, по внешнему виду у нас был сильный контакт. А потом я увидел запись с бортовой камеры Пьера Гасли. Я думал, что поверну направо, но я не планировал полностью закрывать траекторию Гасли. В итоге я повернул вправо слишком поздно, то же самое сделал и Пьер.
Я не виню Гасли в этом столкновении, но не думаю, что и я в чём-то виноват. Скорее это обоюдная вина в инциденте. Борьба с «Ред Булл» действительно напоминает борьбу с напарником. Ты рискуешь гораздо меньше, чем с каким-то другим гонщиком», — приводит слова Александера Албона GPToday.
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