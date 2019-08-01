Магнуссен: вы любите конфликты, но у нас с Грожаном всё лучше, чем выглядит

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что у него хорошие отношения с Роменом Грожаном, несмотря на то что в 11 гонках сезона-2019 Формулы-1 пилоты уже трижды допустили столкновения.
«В горячке момента мы обвиняем друг друга, но публика не видит, как мы общаемся между гонками. Мы стараемся работать друг с другом конструктивно. Роман – хороший парень, мы хорошо сработались. Я знаю, что вы, ребята, любите конфликты, но всё лучше, чем выглядит.
В Сильверстоуне очень не повезло, что при таком небольшом контакте обе машины заработали проколы. А потом в гонке вы видите, как машины взлетают вверх и с ними ничего не происходит. Просто не повезло.
Командная тактика? Не имеет значения, что думаем мы с Роменом. Мы должны уважать мнение команды. В Сильверстоуне получилось очень плохо – очевидно, все хотят избежать этого. Так что будем поступать в интересах команды», — заявил Магнуссен на пресс-конференции ФИА.
На вопрос, переживает ли датчанин насчёт контракта на 2020 год в свете серии столкновений с напарником, Магнуссен ответил коротко: «Нет, вообще нет».
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