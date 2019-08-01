Билеты на Гран-при России можно купить со скидкой в честь подиума Даниила Квята

До конца недели билеты на именную трибуну российского гонщика Даниила Квята будут продаваться по выгодной цене, сообщает официальный сайт «Сочи Автодрома».
В честь завоевания Даниилом Квятом третьего места на Гран-при Германии промоутер российского этапа Формулы 1 АНО «Росгонки» сделал скидку при продаже билетов на трибуну Т3. Занять место на ней можно со скидкой 15 процентов от текущей цены. Акция продлится до 4 августа включительно.
Гран-при России, на котором можно будет поддержать Даниила Квят, пройдет с 26 по 29 сентября. Гости также смогут поболеть за российских пилотов гонок поддержки Никиту Мазепина в Формуле-2 и Роберта Шварцмана в Формуле-3.
В рамках развлекательной программы мероприятия пройдут концерты групп «Ленинград» и «Мумий Тролль», авиашоу, фестиваль драйва и моторов. А в четверг, перед началом заездов, гости Гран-при России смогут посетить прогулку по пит-лейну, автограф-сессии и матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» (Москва).
Приобрести билеты можно на сайте «Сочи Автодрома».
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