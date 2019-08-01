Источник: календарь Формулы-1 будет расширен до 22 этапов

Календарь Формулы-1 в сезоне 2020 года будет расширен до 22 гонок за сезон, сообщает Motorsport Week. По информации источника, после того как власти Каталонии согласились выделить дополнительные средства на проведение этапа Формулы-1, руководство Формулы-1 планирует убрать только один этап из календаря — Гран-при Германии.
Два других кандидата на выбывание из календаря — этапы в Мексике и Италии — также планируют продлить свои контракты, как ранее это сделала трасса Гран-при Великобритании.
Учитывая, что в календарь были включены этапы в Нидерландах и Вьетнаме, а покинет чемпионат только одна трасса, с большой долей вероятности календарь сезона будет расширен до 22 гонок. Примечательно, что пока известна дата только одного Гран-при на 2020 год — этапа в Австралии, который откроет сезон 15 марта.
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