Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон предлагал сойти на Гран-при Германии, чтобы сохранить двигатель

Хэмилтон предлагал сойти на Гран-при Германии, чтобы сохранить двигатель
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё предложение сойти на Гран-при Германии.

«Большую часть времени думал о том, что застрял на последнем месте. Я рассчитывал шансы на очки и думал, сколько гонок нам ещё нужно пройти на этом двигателе. Стоило ли добавлять этому мотору пробег? Можно было сохранить и коробку передач. Но мне сказали продолжать, и я продолжил.

Всегда рассуждаю о подобных вещах. Мне говорят проехать 23 круга в первой тренировке, а я проезжаю 20. Осторожничаю. Это на случай, если мне нужно будет преследовать другой болид. Обычно у моего двигателя меньший пробег, чем у соперников. Надеюсь, у меня не будет проблем с силовой установкой, я всегда действую аккуратно», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент