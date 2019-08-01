Хэмилтон предлагал сойти на Гран-при Германии, чтобы сохранить двигатель
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё предложение сойти на Гран-при Германии.
«Большую часть времени думал о том, что застрял на последнем месте. Я рассчитывал шансы на очки и думал, сколько гонок нам ещё нужно пройти на этом двигателе. Стоило ли добавлять этому мотору пробег? Можно было сохранить и коробку передач. Но мне сказали продолжать, и я продолжил.
Всегда рассуждаю о подобных вещах. Мне говорят проехать 23 круга в первой тренировке, а я проезжаю 20. Осторожничаю. Это на случай, если мне нужно будет преследовать другой болид. Обычно у моего двигателя меньший пробег, чем у соперников. Надеюсь, у меня не будет проблем с силовой установкой, я всегда действую аккуратно», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.
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