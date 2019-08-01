ФИА согласилась наказывать добавлением времени за небезопасный выезд с пит-лейна

В ФИА согласились с требованием команд Формулы-1 наказывать добавлением времени за небезопасный выезд с пит-лейна, сообщает Motorsport. Команды после Гран-при Германии остались недовольны, что судьи приняли решение дать денежный штраф команде «Феррари» за небезопасный выезд Шарля Леклера, в то время как многие другие пилоты получали за подобные инциденты штрафы в виде добавления времени, в том числе Макс Ферстаппен на Гран-при Монако, что стоило ему подиума.



На Гран-при Германии после замены шин Леклер совершил рискованный манёвр, проехав перед Роменом Грожаном, и пилоту «Хааса» пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. В итоге ФИА оштрафовала «Феррари» на € 5000.