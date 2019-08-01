ФИА согласилась наказывать добавлением времени за небезопасный выезд с пит-лейна
В ФИА согласились с требованием команд Формулы-1 наказывать добавлением времени за небезопасный выезд с пит-лейна, сообщает Motorsport. Команды после Гран-при Германии остались недовольны, что судьи приняли решение дать денежный штраф команде «Феррари» за небезопасный выезд Шарля Леклера, в то время как многие другие пилоты получали за подобные инциденты штрафы в виде добавления времени, в том числе Макс Ферстаппен на Гран-при Монако, что стоило ему подиума.
На Гран-при Германии после замены шин Леклер совершил рискованный манёвр, проехав перед Роменом Грожаном, и пилоту «Хааса» пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. В итоге ФИА оштрафовала «Феррари» на € 5000.
- 1 августа 2019
-
23:54
-
22:20
-
21:51
-
20:47
-
19:45
-
18:19
-
17:20
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
17:00
-
16:53
-
16:06
-
15:56
-
15:43
-
14:23
-
14:07
-
13:10
-
12:16
-
11:31
-
10:12
-
09:41
-
00:58
- 31 июля 2019
-
23:14
-
22:53
-
21:53
-
20:59
-
20:00
-
19:58
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
16:23
-
15:28
-
15:00
Партнерский контент