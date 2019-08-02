Ферстаппен: было нечестно не наказывать Леклера за небезопасный выезд на трассу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что ФИА поступила неправильно, ограничившись денежным штрафом команде «Феррари» за небезопасный выпуск Шарля Леклера из боксов на Гран-при Германии.
«Это неправильно. Если штраф будет денежным, так будут поступать все до единого. Неправильно и говорить, что в Монако я получил штраф только из-за того, что был контакт между болидами. Вы в любом случае выпускаете болид на трассы, зная, что по пит-лейн едет более быстрая машина.
Для команды наказание в € 5 тыс. — это очень мало. Они будут не против потратить такую сумму. Подобное наказание — это неправильно с точки зрения безопасности. Это не хорошо», — приводит слова Макса Ферстаппена Speed Week.
Ранее стало известно, что в ФИА согласились с требованием команд Формулы-1 наказывать добавлением времени за небезопасный выезд с пит-лейна.
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