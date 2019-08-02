Штайнер: Хюлькенберг — интересный вариант для «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признал, что руководство команды рассматривает возможность изменения состава пилотов. В частности, он сообщил, что интересным вариантом для «Хааса» является пилот «Рено» Нико Хюлькенберг.

«Всегда бывают какие-то ключевые моменты, запускающие цепь событий. Но пока ничего особенного не произошло. Рынок пилотов хаотичен, но переговоры ведутся.

Эстебан Окон — очень хороший пилот, но мы не компания, занимающаяся тренировкой пилотов в краткосрочной перспективе.

Всегда нужно оценивать весь рынок, каждого кандидата, понимая, что решение несёт определённый риск. Хюлькенберг? Это интересный вариант.

Как я сказал, нужно оценивать каждого кандидата и затем выбирать лучшего, хотя очевидно, что мы не можем позволить себе любого.

Я поговорю с Джином Хаасом о составе пилотов во время летнего перерыва», — цитирует Штайнера GrandPX.News.