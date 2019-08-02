Расселл: считаю маловероятным переход в «Мерседес» в 2020 году

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что не рассчитывает на приглашение в «Мерседес» в следующем сезоне. Расселл является пилотом молодёжной программы «Мерседеса», но в «Королевских гонках» дебютировал в составе «Уильямса».

«Было бы глупо отвергать мой интерес к месту в «Мерседесе». Но у меня контракт с «Уильямсом», это первое. В то же время все мы мечтаем о борьбе за победу в гонках и чемпионском титуле. В Формуле-1 всё возможно, но в данный момент я считаю маловероятным переход в «Мерседес» в 2020 году. Если у меня однажды будет такой шанс, ухвачусь за него обеими руками», — приводит слова Расселла Sports Mole.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» может заменить Валттери Боттаса на другого пилота. Главной кандидатурой считается Эстебан Окон.