Леклер уверен, что проблем, как в квалификации в Германии, больше не будет
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что «Скудерии» удалось установить причины поломки болидов в квалификации Гран-при Германии. Также Леклер выразил надежду, что подобных инцидентов больше не будет.
«Наша команда проанализировала проблемы, ведётся работа над их устранением. На болиде Себастьяна проблема уже полностью устранена, насколько я знаю. Чтобы устранить проблемы с моей машиной, потребуется ещё немного времени. Но главное, что мы поняли причину поломки. Уверены, такое больше не повторится», — приводит слова Леклера Motorsport.
Ранее Леклер сообщил, что не смог выступить в третьем сегменте квалификации из-за проблем с топливной системой болида. Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами уже в первом сегменте квалификации.
Леклер: проблема была в топливной системе
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