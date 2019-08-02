Петров: все мои знакомые в Формуле-1 говорят, что Шварцман крут

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров рассказал, как в этом году помогает другому участнику программы Роберту Шварцману, лидирующему в общем зачёте Формулы-3.



«Когда я только начинал карьеру, то обучал людей на автодроме. Понятно, в случае с Робертом ситуация немножко другая, но какое-то сходство имеется, опыт есть. Пока у нас всё получается, слава богу. Мне с Робертом интересно работать: он отличный парень, слушает меня. Если что-то знает, то прямо говорит, что по этому аспекту ему совет не нужен. Я просто накидываю ему разные мысли, исходя из своего опыта. Пытаемся уловить все моменты, которые происходят в ходе уик-энда.



Я доволен практически всем, что делал Роберт в этом сезоне. Разве что в Сильверстоуне мы проиграли квалификацию ещё на тренировке. Там был большой износ резины, а мы этот момент не проговорили. В итоге на тренировке быстро стёрли колёса и потом оставшиеся 20 минут ехали на две секунды медленнее, чем все соперники. Они прибавили и настроили машину под квалификацию, а мы сделали шаг назад. Что ж, это тоже ценный опыт.



У Роберта все гонки очень красивые — рекомендую посмотреть всем, кто не видел. Он грамотно распоряжался своими возможностями, берёг резину и потом щёлкал соперников как орешки! В паддоке Формулы-1 говорят только о нём! Все мои знакомые подходят и говорят — Роберт крут, вы молодцы! Например, мой бывший инженер в „Кэтерхэме“ Тим Райт, который сейчас работает в „Рейсинг Пойнт“, тоже хвалил Шварцмана, расспрашивал меня про него», — рассказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.