Петров: все мои знакомые в Формуле-1 говорят, что Шварцман крут

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров рассказал, как в этом году помогает другому участнику программы Роберту Шварцману, лидирующему в общем зачёте Формулы-3.
«Когда я только начинал карьеру, то обучал людей на автодроме. Понятно, в случае с Робертом ситуация немножко другая, но какое-то сходство имеется, опыт есть. Пока у нас всё получается, слава богу. Мне с Робертом интересно работать: он отличный парень, слушает меня. Если что-то знает, то прямо говорит, что по этому аспекту ему совет не нужен. Я просто накидываю ему разные мысли, исходя из своего опыта. Пытаемся уловить все моменты, которые происходят в ходе уик-энда.
Я доволен практически всем, что делал Роберт в этом сезоне. Разве что в Сильверстоуне мы проиграли квалификацию ещё на тренировке. Там был большой износ резины, а мы этот момент не проговорили. В итоге на тренировке быстро стёрли колёса и потом оставшиеся 20 минут ехали на две секунды медленнее, чем все соперники. Они прибавили и настроили машину под квалификацию, а мы сделали шаг назад. Что ж, это тоже ценный опыт.
У Роберта все гонки очень красивые — рекомендую посмотреть всем, кто не видел. Он грамотно распоряжался своими возможностями, берёг резину и потом щёлкал соперников как орешки! В паддоке Формулы-1 говорят только о нём! Все мои знакомые подходят и говорят — Роберт крут, вы молодцы! Например, мой бывший инженер в „Кэтерхэме“ Тим Райт, который сейчас работает в „Рейсинг Пойнт“, тоже хвалил Шварцмана, расспрашивал меня про него», — рассказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 2 августа 2019
-
13:48
-
13:39
-
13:11
-
11:46
-
11:11
-
10:28
-
10:16
-
09:39
-
00:54
- 1 августа 2019
-
23:54
-
22:20
-
21:51
-
20:47
-
19:45
-
18:19
-
17:20
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
17:00
-
16:53
-
16:06
-
15:56
-
15:43
-
14:23
-
14:07
-
13:10
-
12:16
-
11:31
-
10:12
-
09:41
-
00:58
- 31 июля 2019
-
23:14
-
22:53
-
21:53