Хэмилтон объяснил, почему ему был бы выгоден переход Ферстаппена в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что был бы рад конкуренции с Максом Ферстаппеном, если он перейдёт в немецкую команду из «Ред Булл». Ранее появилась информация, согласно которой Хэмилтон и Ферстаппен могут по окончании сезона поменяться командами.
«Я не знаю, насколько динамика Ферстаппена подходит команде, но я не буду говорить, подойдёт он или нет. Я вижу положительные стороны и потенциально негативные. Безусловно, всегда существуют плюсы и минусы, когда речь идёт о любых людях, с которыми работаешь.
В некоторой степени мне выгодно, чтобы он перешёл в «Мерседес». Я слышу, как многие говорят, что я побеждаю его лишь за счёт болида. Что ж, если он перейдёт в «Мерседес», смогу доказать, что это не так», — цитирует Хэмилтона Motorsport Magazin.
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