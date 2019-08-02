Феттель призвал Формулу-1 отказаться от «суперскучных спонсорских трофеев»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что Формуле-1 пора отказаться от практики вручения спонсорских трофеев по итогам Гран-при. Трофеи титульных спонсоров немец назвал «невероятно скучными».
«Когда я начинал смотреть гонки, после некоторых Гран-при вручали легендарные трофеи. Они были особенными, имели неповторимый дизайн. Я не гоняюсь за славой, но такие мелочи действительно имеют значение. Мне важны традиции. Когда я смотрю на старые фотографии и вижу пилотов, держащих традиционные кубки, начинаю думать, что нам нужна стабильность.
Трофеи титульных спонсоров выглядят невероятно скучными. Во время гонок везде стоят билборды, зачем же тогда делать то же самое и с трофеями? На Гран-при Венгрии в 2015 году я радовался победе, но затем расстроился, увидев, скажем так, стандартный трофей», — цитирует Феттеля RaceFans.
- 2 августа 2019
-
17:12
-
16:55
-
16:30
-
16:27
-
15:43
-
14:52
-
13:48
-
13:39
-
13:11
-
11:46
-
11:11
-
10:28
-
10:16
-
09:39
-
00:54
- 1 августа 2019
-
23:54
-
22:20
-
21:51
-
20:47
-
19:45
-
18:19
-
17:20
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
17:00
-
16:53
-
16:06
-
15:56
-
15:43
-
14:23
-
14:07
-
13:10
-
12:16
-
11:31