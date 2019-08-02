Феттель призвал Формулу-1 отказаться от «суперскучных спонсорских трофеев»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что Формуле-1 пора отказаться от практики вручения спонсорских трофеев по итогам Гран-при. Трофеи титульных спонсоров немец назвал «невероятно скучными».

«Когда я начинал смотреть гонки, после некоторых Гран-при вручали легендарные трофеи. Они были особенными, имели неповторимый дизайн. Я не гоняюсь за славой, но такие мелочи действительно имеют значение. Мне важны традиции. Когда я смотрю на старые фотографии и вижу пилотов, держащих традиционные кубки, начинаю думать, что нам нужна стабильность.

Трофеи титульных спонсоров выглядят невероятно скучными. Во время гонок везде стоят билборды, зачем же тогда делать то же самое и с трофеями? На Гран-при Венгрии в 2015 году я радовался победе, но затем расстроился, увидев, скажем так, стандартный трофей», — цитирует Феттеля RaceFans.