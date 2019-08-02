Апелляцию «Альфа Ромео» на штраф в Германии рассмотрят только в конце сентября

Окончательные результаты Гран-при Германии Формулы-1 будут известны только 24 сентября. Именно тогда ФИА рассмотрит апелляцию «Альфа Ромео» на решение стюардов немецкого этапа оштрафовать на 30 секунд гонщиков команды Кими Райкконена и Антонио Джовинацци за не соответствующую правилам работу сцепления на старте гонки. Как рассказал менеджер «Альфа Ромео» Беат Цендер, слушания по апелляции команды назначены только на конец сентября.



Напомним, с учётом 30-секундного штрафа Райкконен и Джовинацци потеряли седьмое и восьмое места и выбыли из очковой зоны. Гонщики «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен поднялись на две позиции, а пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и представитель «Уильямса» Роберт Кубица вошли в топ-10.