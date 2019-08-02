Хорнер: благодаря последним победам уверенность Ферстаппена в команде растёт

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию с контрактом пилота команды Макса Ферстаппена.

«Ни один контракт не действует до конца дней. Нельзя заставить пилотов остаться, если они этого не хотят. Всё зависит от взаимоотношений, веры в команду и пилота. Я думаю, что Максу очень комфортно в команде, в команде всё отлично.

Я думаю, что благодаря последним победам уверенность Макса растёт. Он делает отличную работу. В последних трёх гонках он выиграл в Австрии, должен был стать вторым в Сильверстоуне и выиграл в Германии. Сейчас он находится в такой форме, которую мы хотели бы сохранить в каждый уик-энд», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.

В текущем сезоне Ферстаппен выиграл уже две гонки.