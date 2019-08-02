Райкконен: наши старты выглядели лучше из-за дерьмовых стартов «Ред Булл»

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал ситуацию с 30-секундными штрафами ему и его напарнику по команде Антонио Джовинацци за некорректную работу сцепления на старте Гран-при Германии. Стюарды немецкого этапа пришли к выводу, что настройки сцепления на обоих болидах «Альфа Ромео» невольно могли привести к эффекту, аналогичному при использовали трэкшн-контроля.
«Думаю, у нас был вполне нормальный старт. Он выглядел довольно хорошо только из-за того, что гонщики „Ред Булл“ плохо стартовали. Если вы спросите их, то они точно скажут вам, что сами стартовали довольно дерьмово. „Мерседес“ и мы стартовали похоже, просто наши старты выглядели чуть лучше. Но если честно, со всей этой ситуацией ничего не поделаешь», — приводит слова Райкконена GPFans.
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