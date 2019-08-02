Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф: и Боттас, и Окон заслуживают шанса с «Мерседесом»

Вольф: и Боттас, и Окон заслуживают шанса с «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 продолжает размышлять, кто должен стать напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне-2020. По мнению Вольфа, Валттери Боттас и Эстебан Окон оба вполне достойны занять место в кокпите.

«У нас есть топ-пилот в лице Валттери, мы знаем это. Но у нас есть и потрясающий молодой гонщик Эстебан Окон, который заслужил своё место в Формуле-1. Если бы у меня был только один из них, то решение было бы очевидным — я просто посадил бы его в машину. Но у нас два гонщика, и оба заслуживают шанса с „Мерседесом“. Именно поэтому мы будем изучать в ближайшие недели, что будет лучшим вариантом», — заявил Вольф в интервью Die Welt.

Окон — о своём будущем: очевидно, что в августе мой телефон будет разрываться
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент