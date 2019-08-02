Вольф: и Боттас, и Окон заслуживают шанса с «Мерседесом»

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 продолжает размышлять, кто должен стать напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне-2020. По мнению Вольфа, Валттери Боттас и Эстебан Окон оба вполне достойны занять место в кокпите.



«У нас есть топ-пилот в лице Валттери, мы знаем это. Но у нас есть и потрясающий молодой гонщик Эстебан Окон, который заслужил своё место в Формуле-1. Если бы у меня был только один из них, то решение было бы очевидным — я просто посадил бы его в машину. Но у нас два гонщика, и оба заслуживают шанса с „Мерседесом“. Именно поэтому мы будем изучать в ближайшие недели, что будет лучшим вариантом», — заявил Вольф в интервью Die Welt.

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