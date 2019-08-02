Вольф: и Боттас, и Окон заслуживают шанса с «Мерседесом»
Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 продолжает размышлять, кто должен стать напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне-2020. По мнению Вольфа, Валттери Боттас и Эстебан Окон оба вполне достойны занять место в кокпите.
«У нас есть топ-пилот в лице Валттери, мы знаем это. Но у нас есть и потрясающий молодой гонщик Эстебан Окон, который заслужил своё место в Формуле-1. Если бы у меня был только один из них, то решение было бы очевидным — я просто посадил бы его в машину. Но у нас два гонщика, и оба заслуживают шанса с „Мерседесом“. Именно поэтому мы будем изучать в ближайшие недели, что будет лучшим вариантом», — заявил Вольф в интервью Die Welt.
Окон — о своём будущем: очевидно, что в августе мой телефон будет разрываться
- 2 августа 2019
-
18:38
-
18:18
-
18:00
-
17:49
-
17:34
-
17:32
-
17:12
-
16:55
-
16:30
-
16:27
-
15:43
-
14:52
-
13:48
-
13:39
-
13:11
-
11:46
-
11:11
-
10:28
-
10:16
-
09:39
-
00:54
- 1 августа 2019
-
23:54
-
22:20
-
21:51
-
20:47
-
19:45
-
18:19
-
17:20
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
17:00
-
16:53
-
16:06
-
15:56
Партнерский контент