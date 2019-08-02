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Гасли — лучший во второй практике Гран-при Венгрии, Квят — 10-й

Гасли — лучший во второй практике Гран-при Венгрии, Квят — 10-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Хунгароринг», что в Будапеште, завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время в её ходе показал пилот «Ред Булл» Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, его напарник Александер Албон разбил болид на старте сессии.

Стоит отметить, что из-за дождя пилоты активно работали на трассе лишь вначале сессии.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика

1. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.17,854
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,055
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,141
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,330
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,743
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,828
7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,998
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,038
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,055
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,103
11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,295
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,324
13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,400
14. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,544
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,867
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,920
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,035
18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,547
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,585
20. Александер Албон («Торо Россо») — без времени.

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