Гасли — лучший во второй практике Гран-при Венгрии, Квят — 10-й

На автодроме «Хунгароринг», что в Будапеште, завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время в её ходе показал пилот «Ред Булл» Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, его напарник Александер Албон разбил болид на старте сессии.

Стоит отметить, что из-за дождя пилоты активно работали на трассе лишь вначале сессии.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика

1. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.17,854

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,055

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,141

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,330

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,743

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,828

7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,998

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,038

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,055

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,103

11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,295

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,324

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,400

14. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,544

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,867

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,920

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,035

18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,547

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,585

20. Александер Албон («Торо Россо») — без времени.