Ферстаппен отказался назвать Хэмилтона лучшим в своём поколении
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с предположением, что британский пилот «Мерседеса», пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон является лучшим представителем своего поколения. По мнению Ферстаппена, если кто-то и достоин подобного звания, то скорее это двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, завоевавший оба титула в составе «Рено» в 2005-2006 годах.
«Льюис выиграл много чемпионских титулов, но это не делает человека великим. Без сомнений, он — один из лучших, кто становился чемпионом. Но говорить, что он лучше в своём поколении? Я не знаю. Возможно, это Фернандо Алонсо. Он мог бы выиграть семь-восемь титулов, если бы находился в правильной команде», — заявил Ферстаппен в интервью The Telegraph.
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