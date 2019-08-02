Ферстаппен отказался назвать Хэмилтона лучшим в своём поколении

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с предположением, что британский пилот «Мерседеса», пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон является лучшим представителем своего поколения. По мнению Ферстаппена, если кто-то и достоин подобного звания, то скорее это двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, завоевавший оба титула в составе «Рено» в 2005-2006 годах.



«Льюис выиграл много чемпионских титулов, но это не делает человека великим. Без сомнений, он — один из лучших, кто становился чемпионом. Но говорить, что он лучше в своём поколении? Я не знаю. Возможно, это Фернандо Алонсо. Он мог бы выиграть семь-восемь титулов, если бы находился в правильной команде», — заявил Ферстаппен в интервью The Telegraph.

Хэмилтон объяснил, почему ему был бы выгоден переход Ферстаппена в «Мерседес»