Из-за нового мотора «Рено» и «Макларен» ожидают штрафы после летнего перерыва

Руководство «Рено» подтвердило информацию о том, что как заводская команда Формулы-1, так и клиенты французских мотористов в лице «Макларена» после летнего перерыва получат обновлённые силовые установки, так называемую спецификацию С, сообщает Autosport. Это будет последнее обновление двигателя «Рено» в нынешнем сезоне.
С учётом того что и «Рено», и «Макларен» израсходовали лимит замены двигателей в этом сезоне, обе команды ожидают столкнуться со штрафами.
«Мы получим штрафы после перерыва, и мы знаем это. К сожалению, это планировалось уже с этапа в Бахрейне, а для Карлоса Сайнса — ещё с гонки в Мельбурне, когда у него возникли проблемы с блоком MGU-K, стоившие ему потери всего двигателя. Мы знали, что окажемся в конце стартовой решётки. Мы получим спецификацию С. Не хочу подтверждать сроки этих штрафов, так как мы ещё не обсудили всё с „Маклареном“, а моторы ещё готовятся. Как бы то ни было, вместе со штрафами мы получим и дополнительную мощность», — сказал руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль.
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