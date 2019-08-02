Боттас — о контракте на 2020 год: не думаю, что одна ошибка что-то изменит

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал слухи о своём будущем. По словам финна, он сомневается в том, что ошибка, допущенная им в гонке Гран-при Германии, сыграет определяющую роль в решении команды о подписании контракта.

«Конечно, это не было идеально, но такое случается. К сожалению, ошибки случаются в неподходящее время. Но я атаковал настолько сильно, насколько мог. Команда хотела видеть это от меня. Не думаю, что одна ошибка или одна гонка что-то изменит. Не должен об этом думать. Мне нужно показывать лучшее выступление и фокусироваться именно на этом. Знаю, что могу выступать хорошо, и попробую доказать это в Венгрии.

Насколько этап в Венгрии повлияет на моё будущее? Каждая гонка важна. Конечно, когда ты знаешь, что команда принимает решение о твоём будущем, она может быть очень важна. Но как я и говорил, это для меня ничего не меняет. Я сталкиваюсь с этим не первый раз, так что всё как обычно. Я хорошо знаю себя, чувствую, что заслуживаю быть здесь, и получаю от этого удовольствие. Мне ещё есть что дать команде, и мне нужно достигнуть своих целей. Так что не думаю о важности этапа. В Формуле-1 важна каждая гонка», — приводит слова Боттаса Motorsport.

Напомним, на Гран-при Германии Валттери Боттас допустил ошибку в дождевых условиях и разбил болид. Финн не воспользовался шансом сократить отставание от Льюиса Хэмилтона. Основным претендентом на место Боттаса в «Мерседесе» считают Эстебана Окона.